Грядущие наушники Sony WF-1000XM6 получат сильно улучшенное шумоподавление

Наушники будут использовать восемь микрофонов вместо шести. Также ожидается функция автоматической настройки шумоподавления в зависимости от обстановки вокруг. По слухам, качество подавления шума станет «заметно лучше» и сможет конкурировать с «топовыми моделями других брендов».

Наушники могут получить новый динамик, обновлённый преобразователь сигнала и усилитель. Поддержка технологий улучшения качества аудио и пространственного звука также ожидается.

Время работы составит до 8 часов без подзарядки и до 24 часов с кейсом. Ожидаемая цена — около 330 долларов. Наушники выйдут в чёрном и серебристом цветах.