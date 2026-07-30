Грядущие умные часы Google Pixel Watch 5 случайно попали в официальное приложение

Правда, даже картинка-заглушка для новых часов такая же, как для предыдущей модели Pixel Watch 4.

Также в Google Play Console обнаружили, что новые часы имеют кодовое имя «godric» и используют тот же основной чип, что и модели 2, 3 и 4. Однако оперативной памяти стало больше, 3 ГБ вместо прежних 2 ГБ.