Наука и технологии
21:12, 30 января 2023
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Грязный воздух ухудшил игру шахматистам

С чистым воздухом думается лучше

Новое исследование показало, что шахматисты объективно показывают худшие результаты и делают больше неоптимальных ходов, когда в воздухе больше загрязнителей.

Грязный воздух ухудшил игру шахматистам

Фото: Unsplash

В частности, при небольшом увеличении количества мелких твёрдых частиц в воздухе вероятность того, что шахматисты допустят ошибку, увеличивается на 2,1%. Исследователи также обнаружили, что когда воздух был грязнее, в условиях нехватки времени шахматисты показывали ещё более плохие результаты.

Учёные пришли к выводу, что чистый воздух способствует более острому мышлению.

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