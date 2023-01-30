Грязный воздух ухудшил игру шахматистам

В частности, при небольшом увеличении количества мелких твёрдых частиц в воздухе вероятность того, что шахматисты допустят ошибку, увеличивается на 2,1%. Исследователи также обнаружили, что когда воздух был грязнее, в условиях нехватки времени шахматисты показывали ещё более плохие результаты.

Учёные пришли к выводу, что чистый воздух способствует более острому мышлению.