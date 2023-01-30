Грязный воздух ухудшил игру шахматистам

21:12, 30 января 2023
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Грязный воздух ухудшил игру шахматистамС чистым воздухом думается лучше
Новое исследование показало, что шахматисты объективно показывают худшие результаты и делают больше неоптимальных ходов, когда в воздухе больше загрязнителей.
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В частности, при небольшом увеличении количества мелких твёрдых частиц в воздухе вероятность того, что шахматисты допустят ошибку, увеличивается на 2,1%. Исследователи также обнаружили, что когда воздух был грязнее, в условиях нехватки времени шахматисты показывали ещё более плохие результаты.
Учёные пришли к выводу, что чистый воздух способствует более острому мышлению.