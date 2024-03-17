Губа не дура: Великобритания решила снизить затраты на ИИ-вычисления в 1000 раз

"На протяжении более 60 лет мы наблюдали экспоненциальный рост вычислительной мощности при снижении стоимости", - объясняет директор программы ARIA по масштабированию вычислений Сурадж Брамхавар. "Однако эта тенденция больше не сохраняется, что совпадает с бурным ростом потребности ИИ в постоянно увеличивающихся вычислительных мощностях". Нынешние методы обучения сложных моделей ИИ невероятно дороги. Брамхавар подчеркивает финансовую нагрузку, заявляя, что "обучение ведущих моделей ИИ стоит до 100 миллионов фунтов стерлингов".

Программа направлена на радикальное снижение стоимости оборудования, связанного с обучением больших моделей ИИ, в идеале не полагаясь исключительно на передовые производственные мощности. Упор на снижение стоимости и доступность может открыть двери для более широкого участия в области ИИ.