Губернатор Московской области раскрыл детали подготовки операторов дронов

Губернатор Московской области раскрыл детали подготовки операторов дроновОбучение, полигоны и современные тренажёры
Более половины курсантов роты будущих командиров подразделений БПЛА — это военнослужащие с боевым опытом. По словам губернатора, важно, чтобы обучение было максимально практичным:
Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется.
Училище, которому в следующем году исполнится 110 лет, сегодня является современным учебным центром. Здесь используются тренажёры, компьютерные классы и собственные лаборатории. Курсанты проходят тактическую подготовку, учатся управлять техникой и работать с беспилотниками, в том числе с наземными роботами, которые применяются для разведки и эвакуации раненых.
На территории училища действуют два тактических полигона. Обучение длится 30 дней.