Наука и технологии
Опубликовано 03 февраля 2026, 21:07
1 мин.

Губернатор Московской области раскрыл детали подготовки операторов дронов

Обучение, полигоны и современные тренажёры
В Подмосковье ведётся специальная подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов для выполнения служебных задач. Обучение проходит на базе Московского высшего общевойскового командного училища, где с сентября прошлого года работает факультет войск беспилотных систем. Учебный центр посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, пишет 360.ru.
Губернатор Московской области раскрыл детали подготовки операторов дронов
© ArthurHidden / freepik

Более половины курсантов роты будущих командиров подразделений БПЛА — это военнослужащие с боевым опытом. По словам губернатора, важно, чтобы обучение было максимально практичным:

Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется.

Андрей Воробьёв
Губернатор Московской области

Училище, которому в следующем году исполнится 110 лет, сегодня является современным учебным центром. Здесь используются тренажёры, компьютерные классы и собственные лаборатории. Курсанты проходят тактическую подготовку, учатся управлять техникой и работать с беспилотниками, в том числе с наземными роботами, которые применяются для разведки и эвакуации раненых.

На территории училища действуют два тактических полигона. Обучение длится 30 дней.