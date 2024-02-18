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Наука и технологии
Опубликовано 18 февраля 2024, 06:45
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Губернатор Нью-Йорка решил криминализировать ИИ-дипфейки

Предложив новые законы
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул (Kathy Hochul) предложила закон, предусматривающий уголовную ответственность за некоторые виды использования искусственного интеллекта (ИИ), которые считаются «обманчивыми или вредными».

Предлагаемые законы подразумевают сделать незаконным распространение дипфейк фотографий, видео или аудио, запретить несанкционированное использование чужого голоса в рекламе, расширить законодательства для борьбы с принуждением, выдачей себя за человека и кражей личных данных, связанными с ИИ, и другого подобного рода мер.

Эти предложения выдвигаются на фоне растущей «национальной обеспокоенности» потенциальным неправомерным использованием ИИ. Нью-Йорк таким образом присоединяется к Калифорнии и другим штатам, «стремясь найти баланс между инновациями и регулированием».

Законодательство, по словам губернатора, направлено на то, чтобы снабдить правоохранительные органы инструментами для борьбы со злоумышленниками, использующими ИИ.

Предложения включены в бюджетный план Хочул, который должен быть утвержден законодательным собранием штата к марту.