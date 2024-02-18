Губернатор Нью-Йорка решил криминализировать ИИ-дипфейки

Предлагаемые законы подразумевают сделать незаконным распространение дипфейк фотографий, видео или аудио, запретить несанкционированное использование чужого голоса в рекламе, расширить законодательства для борьбы с принуждением, выдачей себя за человека и кражей личных данных, связанными с ИИ, и другого подобного рода мер.

Эти предложения выдвигаются на фоне растущей «национальной обеспокоенности» потенциальным неправомерным использованием ИИ. Нью-Йорк таким образом присоединяется к Калифорнии и другим штатам, «стремясь найти баланс между инновациями и регулированием».

Законодательство, по словам губернатора, направлено на то, чтобы снабдить правоохранительные органы инструментами для борьбы со злоумышленниками, использующими ИИ.

Предложения включены в бюджетный план Хочул, который должен быть утвержден законодательным собранием штата к марту.