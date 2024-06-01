Gucci и Volkswagen инвестировали в «нерабочие» углеродные компенсаторы

Анализ, в котором проекты по компенсации выбросов углекислого газа классифицировались в зависимости от их потенциала обеспечить реальное сокращение выбросов, показал, что более трети офсетов, которыми владеют 33 из 50 крупнейших корпоративных покупателей, попадают в категорию «вероятного хлама». Это говорит о том, что заявления этих компаний об углеродной нейтральности и сокращении выбросов могут быть значительно преувеличены.

Ярлык «вероятный хлам» обусловлен фундаментальными недостатками самих офсетных проектов. Некоторые проекты, такие как строительство крупных гидроэлектростанций, возможно, уже были запланированы и осуществились бы независимо от получения углеродных кредитов. Другие, такие как лесные проекты, могут просто перенести выбросы в другое место вместо того, чтобы добиться реального сокращения.

Хотя многомиллиардная индустрия углеродных компенсаций часто преподносится как ключевой инструмент для борьбы с изменением климата, новый анализ ставит под сомнение ее эффективность. Он предполагает, что многие компании используют углеродные офсеты как способ «озеленить» свой имидж и избежать принятия реальных мер по сокращению выбросов.