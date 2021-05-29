Gucci продает виртуальную сумку дороже реальной

Согласно данным источника, ненастоящую модель Dionysus продали на онлайн-платформе Roblox за 350 тыс робуксов — это игровая валюта. Отмечается, что она соответствует 4115 долларам, что в переводе на российские рубли составляет примерно 301 тыс рублей. Что интересно, стоимость аналогичной сумки в физическом бутике Gucci составляет порядка 3400 долларов или примерно 240 тыс рублей.

Напомним, что о том, что Gucci начал продавать виртуальные вещи стало известно еще в марте. Тогда бренд совместно с Wannaby представил виртуальные кроссовки. Купить их предлагалось как минимум за 9 долларов.