Гуманоидного робота Figure 02 отправили мыть посуду

Для робота, вообще, такая задача достаточно сложна. Необходимо аккуратно брать предметы разных форм и хрупкости, правильно ориентировать их и расположить в ограниченном пространстве посудомойки. Компания отмечает, что загрузка посудомойки на самом деле включает множество сложных задач в «голове» робота: отделение тарелок из стопок, синхронная работа двух рук, точное удержание скользких или хрупких предметов, а также постоянная адаптация к новым объектам и неожиданным ситуациям.

Figure 02 справляется с этим, используя свои «пальцы». Робот работает с помощью ИИ-системы Helix, которая объединяет зрение и язык для выполнения действий.

По словам Figure, это ещё один шаг к созданию масштабируемого «умного» гуманоидного домашнего робота.