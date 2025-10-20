Гуманоидного робота научили ходить, ездить и летать

Опубликовано 20 октября 2025, 21:001 мин.
Гуманоидного робота научили ходить, ездить и летатьВ одном теле
Учёные из Калифорнийского технологического института (Caltech) представили уникальный дуэт роботов, которые могут ходить, ездить и летать. Команда под руководством профессора Аарона Эймса объединила человекоподобного робота G1 китайской компании Unitree и собственный летающий робот M4.
© Caltech
В результате получился гибрид под названием X1. M4 может взлетать как дрон, а затем разворачивать защитные кольца пропеллеров, превращая их в колёса, чтобы двигаться по земле.
В демонстрации X1 прошёл по улице, наклонился, и M4 взлетел с его спины. После полёта M4 приземлился, поехал по земле и снова поднялся в воздух, чтобы перелететь пруд.
Создание такого тандема заняло около трёх лет. Исследователям пришлось научить G1 самостоятельно ориентироваться и поддерживать равновесие с грузом на спине.