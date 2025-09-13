Гуманоидного робота Robbyant R1 научили готовить

Опубликовано 13 сентября 2025, 09:451 мин.
Гуманоидного робота Robbyant R1 научили готовитьВызов Tesla Optimus
На выставке IFA 2025 в Берлине Ant Group, известная по Alipay, представила человекоподобного робота Robbyant R1. Его задача — помогать людям в повседневных делах: от приготовления еды до работы гидом в музее или помощником в аптеке. Что-то он уже показал.
© Robbyant R1
Так, R1 способен выполнять сложные и рутинные процессы в кухне: брать ингредиенты, работать с плитой или воком, подавать блюда. Он понимает, что нужно сделать от начала до конца — от выбора лопатки до сервировки. Это стало возможным благодаря ИИ-системе BaiLing.
Точность работы обеспечивается системой пространственного восприятия: R1 различает нож, доску или овощи и двигается максимально аккуратно. По словам представителей компании, робот может применяться не только в ресторанах, но и в здравоохранении, туризме и уходе за пожилыми людьми.
Ant Group уже рассматривает сотрудничество с европейскими партнёрами.