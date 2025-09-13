Наука и технологии
Опубликовано 13 сентября 2025, 09:45
1 мин.

Гуманоидного робота Robbyant R1 научили готовить

Вызов Tesla Optimus
На выставке IFA 2025 в Берлине Ant Group, известная по Alipay, представила человекоподобного робота Robbyant R1. Его задача — помогать людям в повседневных делах: от приготовления еды до работы гидом в музее или помощником в аптеке. Что-то он уже показал.
Гуманоидного робота Robbyant R1 научили готовить

© Robbyant R1

Так, R1 способен выполнять сложные и рутинные процессы в кухне: брать ингредиенты, работать с плитой или воком, подавать блюда. Он понимает, что нужно сделать от начала до конца — от выбора лопатки до сервировки. Это стало возможным благодаря ИИ-системе BaiLing.

Точность работы обеспечивается системой пространственного восприятия: R1 различает нож, доску или овощи и двигается максимально аккуратно. По словам представителей компании, робот может применяться не только в ресторанах, но и в здравоохранении, туризме и уходе за пожилыми людьми.

Ant Group уже рассматривает сотрудничество с европейскими партнёрами.

