Гуманоидного робота Robbyant R1 научили готовить

Так, R1 способен выполнять сложные и рутинные процессы в кухне: брать ингредиенты, работать с плитой или воком, подавать блюда. Он понимает, что нужно сделать от начала до конца — от выбора лопатки до сервировки. Это стало возможным благодаря ИИ-системе BaiLing.

Точность работы обеспечивается системой пространственного восприятия: R1 различает нож, доску или овощи и двигается максимально аккуратно. По словам представителей компании, робот может применяться не только в ресторанах, но и в здравоохранении, туризме и уходе за пожилыми людьми.

Ant Group уже рассматривает сотрудничество с европейскими партнёрами.