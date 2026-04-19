Гуманоидные роботы обогнали людей на полумарафоне в Пекине

Победитель, разработанный компанией Honor, финишировал за 50 минут и 26 секунд. Это на несколько минут быстрее мирового рекорда, установленного человеком. Все три призовых места заняли роботы Honor, которые передвигались полностью самостоятельно.

Инженер Ду Сяоди пояснил, что их робот оснащен ногами длиной до 95 сантиметров для подражания элитным бегунам, а также жидкостным охлаждением, применяемым в смартфонах. Разработка велась в течение года.

В отличие от прошлого года, когда большинство машин не смогли финишировать, почти половина участников преодолели сложный рельеф без помощи оператора.