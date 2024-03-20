Гуманоидные роботы стали развиваться с «бешеной» скоростью: демонстрация 1X

Гуманоидные роботы стали развиваться с «бешеной» скоростью: демонстрация 1XДостижения в области человекоподобных роботов
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Хотя роботам Eve от 1X не хватает развитых ног или сложных рук, как у конкурентов, они компенсируют это быстрым обучением. Их новое видео демонстрирует значительный прогресс всего за несколько недель.
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Eve может автономно выбирать предметы из сумки, определять их расположение и открывать/закрывать дверцы шкафов для хранения.
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Использование салфетки для вытирания пролитых жидкостей демонстрирует способность к адаптации, выходящую за рамки простого хватания.
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Складывание картонной коробки и рубашки без помощи больших пальцев демонстрирует растущую ловкость роботов.
Гуманоидные роботы даже делают первые шаги в реальном мире: такие компании, как Agility, Figure и Apptronik, внедряют свои творения в Amazon, BMW и Mercedes-Benz соответственно. Эти роботы не запрограммированы заранее, а обучаются в процессе взаимодействия с окружающим миром под руководством человека. Видеоролики, демонстрирующие способность робота Figure 01 говорить и рассуждать во время работы, а также впечатляющую скорость и плавность движений робота Sanctuary Phoenix, «рисуют картину быстро развивающейся области», отмечают эксперты. Хотя некоторые по-прежнему настроены скептически, этот прогресс представляет собой фундамент для будущих достижений.