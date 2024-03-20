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Наука и технологии
Опубликовано 20 марта 2024, 18:45
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Гуманоидные роботы стали развиваться с «бешеной» скоростью: демонстрация 1X

Достижения в области человекоподобных роботов
Даже год назад роботы-гуманоиды, выполняющие такие базовые задачи, как захват предметов и открытие дверей, казались впечатляющими. Но новое видео, выпущенное норвежской робототехнической компанией 1X, демонстрирует поразительное ускорение в автономной работе гуманоидов.
Гуманоидные роботы стали развиваться с «бешеной» скоростью: демонстрация 1X

© 1X

Хотя роботам Eve от 1X не хватает развитых ног или сложных рук, как у конкурентов, они компенсируют это быстрым обучением. Их новое видео демонстрирует значительный прогресс всего за несколько недель.

  • Eve может автономно выбирать предметы из сумки, определять их расположение и открывать/закрывать дверцы шкафов для хранения.

  • Использование салфетки для вытирания пролитых жидкостей демонстрирует способность к адаптации, выходящую за рамки простого хватания.

  • Складывание картонной коробки и рубашки без помощи больших пальцев демонстрирует растущую ловкость роботов.

Гуманоидные роботы даже делают первые шаги в реальном мире: такие компании, как Agility, Figure и Apptronik, внедряют свои творения в Amazon, BMW и Mercedes-Benz соответственно. Эти роботы не запрограммированы заранее, а обучаются в процессе взаимодействия с окружающим миром под руководством человека. Видеоролики, демонстрирующие способность робота Figure 01 говорить и рассуждать во время работы, а также впечатляющую скорость и плавность движений робота Sanctuary Phoenix, «рисуют картину быстро развивающейся области», отмечают эксперты. Хотя некоторые по-прежнему настроены скептически, этот прогресс представляет собой фундамент для будущих достижений.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Теги:
#разработка
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#робот
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#тестирование