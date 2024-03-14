Гуманоидный робот Figure 01 получил ИИ-модель от разработчиков ChatGPT

Основанная в 2023 году ветеранами индустрии, компания уже в октябре представила ходящего и выполняющего задачи робота Figure 01. К концу года робот уже обладал способностями к «наблюдению и обучению», а в январе 2024 года был принят на работу в BMW.

Недавнее сотрудничество с OpenAI сулит значительные перспективы. Figure 01 использует мощную модель зрения и языка OpenAI, позволяющую ему интерпретировать визуальные данные и разговорный язык. Затем эта информация обрабатывается нейронными сетями Figure, что приводит к быстрым и точным действиям.