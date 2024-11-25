Гуманоидный робот Figure AI повысил эффективность производства BMW на 400%

Бретт Адкок, генеральный директор компании Figure AI, подчеркнул, что возможности робота будут и дальше улучшаться благодаря сбору данных и совершенствованию моделей искусственного интеллекта.

В недавно опубликованном видеоролике подчеркивается повышенная ловкость и надежность Figure 02 при работе с труднообрабатываемыми материалами без повреждения материала, что позволило сократить время рабочего цикла на четыре минуты.

Первоначальные испытания Figure 02 были проведены в начале 2024 года, но успех побудил BMW внедрить его на постоянной основе.