Опубликовано 25 ноября 2024, 06:001 мин.
Гуманоидный робот Figure AI повысил эффективность производства BMW на 400%Каким образом
Гуманоидный робот Figure AI, Figure 02, привел к прогрессу в производстве на заводе BMW в Спартанбурге, увеличив эффективность на 400% и в семь раз улучшив показатели успешного выполнения задач. Созданный в качестве части автономного парка, робот теперь может ежедневно выполнять до 1000 высокоточных операций, включая такие сложные задачи, как вставка листового металла в штыревые отверстия шириной менее 1 см.
© Figure AI
Бретт Адкок, генеральный директор компании Figure AI, подчеркнул, что возможности робота будут и дальше улучшаться благодаря сбору данных и совершенствованию моделей искусственного интеллекта.
В недавно опубликованном видеоролике подчеркивается повышенная ловкость и надежность Figure 02 при работе с труднообрабатываемыми материалами без повреждения материала, что позволило сократить время рабочего цикла на четыре минуты.
Первоначальные испытания Figure 02 были проведены в начале 2024 года, но успех побудил BMW внедрить его на постоянной основе.