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HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ответят за нарушение законодательства

Их заподозрили в нечестной конкуренции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила сервисы по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru в недобросовестной конкуренции. Они запрещали зарегистрированным на площадках работодателям использовать ПО для автоматизированного подбора сотрудников.

Как сообщает «Интерфакс», три вышеуказанных сервиса являются лидерами на рынке рекрутинговых услуг. Как выяснилось, они нарушают закон о защите конкуренции, препятствуя тому, чтобы работодатели пользовались программным обеспечением, которое автоматически подбирает персонал. В частности, сервисы блокируют учётные записи тех юридических и физических лиц, которые применяют такой софт.

На нарушения пожаловалась компания-разработчик ПО для автоматизированного подбора персонала. По этой причине ФАС завела на HeadHunter, Superjob и Rabota.ru дело о нарушении закона о защите конкуренции.

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