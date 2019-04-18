HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ответят за нарушение законодательства

Как сообщает «Интерфакс», три вышеуказанных сервиса являются лидерами на рынке рекрутинговых услуг. Как выяснилось, они нарушают закон о защите конкуренции, препятствуя тому, чтобы работодатели пользовались программным обеспечением, которое автоматически подбирает персонал. В частности, сервисы блокируют учётные записи тех юридических и физических лиц, которые применяют такой софт.

На нарушения пожаловалась компания-разработчик ПО для автоматизированного подбора персонала. По этой причине ФАС завела на HeadHunter, Superjob и Rabota.ru дело о нарушении закона о защите конкуренции.