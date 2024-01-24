Hermeus решила побить мировой рекорд скорости самолета 1976 года

Хотя прототип не предназначен для полетов, он прошел рулежные испытания в инженерно-конструкторском комплексе ВВС США Arnold в штате Теннесси.

Цель проекта Quarterhorse — не только сравняться, но и превзойти рекордную скорость в 3,3 Маха (3529,56 км/ч), установленную самолетом SR-71 в 1976 году. Для достижения этой цели компания Hermeus планирует построить четыре прототипа, каждый из которых будет сфокусирован на различных аспектах технологии, необходимой для высокоскоростного полета. Испытания Quarterhorse Mk 0 включали в себя оценку систем дистанционного управления, наземного обслуживания, задержки радиочастот и способности аппарата самостоятельно справиться с ситуацией в случае потери радиосвязи.

Последующие прототипы будут сконцентрированы на разработке системы дистанционного взлета и посадки, преодолении звукового барьера и, в конечном счете, преодолении скорости в 3,3 Маха. Hermeus считает, что такой итерационный подход помогает снизить риск неудачи, позволяет инженерам сосредоточиться на конкретных целях и ускоряет общую разработку. Следующий прототип, Mark 1, планируется представить в конце этого года.