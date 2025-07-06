Hitachi Energy предупредила: ИИ дестабилизирует электросети по всему миру

По словам генерального директора компании Андреаса Ширенбека, особенно резкие скачки нагрузки происходят при обучении нейросетей, и предсказать их почти невозможно. В отличие от обычных потребителей, ИИ-дата-центры могут внезапно резко увеличить потребление, создавая сложности для энергетиков и диспетчеров сетей.

В США, например, к 2028 году дата-центры могут потреблять до 12% всей электроэнергии страны — против 4,4% в 2023 году. Подобные тенденции наблюдаются и в других странах.

Особенно остро проблему почувствуют регионы, где много дата-центров, но слабо развита энергетическая инфраструктура. Индия и страны Европы, например, уже активно инвестируют в модернизацию: улучшают трансформаторы, регуляторы напряжения и используют новые технологии для адаптации к возрастающей нагрузке.