Honda пообещала скоро начать продажи полностью беспилотных автомобилей

Так Honda станет первым японским производителем, продающим беспилотники. Автомобили с беспилотными технологиями третьего уровня должны стать доступны для покупателей уже в середине 2020 года, предположительно в июле. Третий уровень позволяет водителю заниматься за рулём другими делами, например читать или смотреть фильмы.

Сообщается, что новый автомобиль Honda сможет находиться в таком режиме только на дорогах с низкой скоростью движения или в пробках. Перед началом продаж компания завершит все испытания машин.

Самым высоким уровнем автоматизации считается пятый. В автомобиле с такими технологиями вообще не будет нужен руль: все пассажиры будут находиться на задних сиденьях.