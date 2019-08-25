Honda создала подушку безопасности для головы водителя

Обыкновенная подушка безопасности в современных автомобилях представляет собой надувную единичную секцию. Honda же решила создать комплекс. Разработчики объединили в один четыре ключевых компонента: центральную камеру, две боковых и натяжную секцию, которая их соединяет.

Получилось нечто вроде бейсбольной перчатки, которая обволакивает голову пассажира. Принцип работы можно посмотреть на видео: