Honda создала подушку безопасности для головы водителя

Обыкновенная подушка безопасности в современных автомобилях представляет собой надувную единичную секцию. Honda же решила создать комплекс. Разработчики объединили в один четыре ключевых компонента: центральную камеру, две боковых и натяжную секцию, которая их соединяет.
Получилось нечто вроде бейсбольной перчатки, которая обволакивает голову пассажира. Принцип работы можно посмотреть на видео:
Такая подушка, по заверениям компании, безопаснее обычной. Она существенно снижает риск получения травм шеи во время аварий.
В автомобилях Honda новая многокомпонентная подушка безопасности появится уже в следующем году. Для компании её помогали разрабатывать специалисты из Autoliv.