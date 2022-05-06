Honda создаст в космосе источники кислорода и энергии для людей

В Honda напомнили, что США хотят вернуться на Луну к 2024 году. Для этого они занимаются программой Artemis. В рамках проекта Honda проводит совместные исследования с Японским Агентством Аэрокосмических Исследований (JAXA). Вместе они хотят создать систему возобновляемых источников энергии на основе процесса рециркуляции. Такая система могла бы использовать солнечный свет и воду для производства кислорода для дыхания и его последующей рециркуляции, а также для создания электрической и водородной энергии.

Будет использоваться система электролиза воды с высоким перепадом давления. Вода будет расщепляться на водород и кислород. Система получила лёгкий вес и компактные размеры. Кроме того, её будет несложно обслуживать. Высота всей системы электролиза воды с высоким перепадом давления составляет всего 980 мм.