Наука и технологии
Вчера в 16:21
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Honda создаст в космосе источники кислорода и энергии для людей

Из того, что есть на Луне
Honda рассказала, что работает над системой, которая должна сделать Луну пригодной для жизни людей. Эта разработка будет поставлять кислород для дыхания, водород для топлива и электроэнергию для целого ряда применений.
Honda создаст в космосе источники кислорода и энергии для людей

В Honda напомнили, что США хотят вернуться на Луну к 2024 году. Для этого они занимаются программой Artemis. В рамках проекта Honda проводит совместные исследования с Японским Агентством Аэрокосмических Исследований (JAXA). Вместе они хотят создать систему возобновляемых источников энергии на основе процесса рециркуляции. Такая система могла бы использовать солнечный свет и воду для производства кислорода для дыхания и его последующей рециркуляции, а также для создания электрической и водородной энергии.

Будет использоваться система электролиза воды с высоким перепадом давления. Вода будет расщепляться на водород и кислород. Система получила лёгкий вес и компактные размеры. Кроме того, её будет несложно обслуживать. Высота всей системы электролиза воды с высоким перепадом давления составляет всего 980 мм.

Источник:Honda
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