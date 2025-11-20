Honor анонсировала дешевые часы с большим экраном и аккумулятором Watch X5

Круглосуточный мониторинг пульса и кислорода в крови, анализ сна, отслеживание женского здоровья, более 120 спортивных режимов и программа похудения на основе ИИ. Дополнительно доступны Bluetooth-звонки, NFC-платежи, управление музыкой и камерой, режим SOS и даже небольшие игры.

Время работы — до 14 дней обычного использования или 5 дней с включённым Always-on Display. В Китае за Watch X5 попросят 449 юаней (~63$).