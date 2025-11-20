Honor анонсировала дешевые часы с большим экраном и аккумулятором Watch X5

Honor анонсировала дешевые часы с большим экраном и аккумулятором Watch X5Пора обновляться?
Частота обновления — 60 Гц, есть функция Always-on Display. Заявлено 2,5D-стекло. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, часы лёгкие — 29 граммов и тонкие — 9,99 мм. Стальная вращающаяся коронка, силиконовый ремешок тоже в наличие.
Есть встроенный барометр, компас и GPS с поддержкой пяти спутниковых систем (BeiDou, GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS). Часы защищены по стандартам 5 ATM и IP68.
Круглосуточный мониторинг пульса и кислорода в крови, анализ сна, отслеживание женского здоровья, более 120 спортивных режимов и программа похудения на основе ИИ. Дополнительно доступны Bluetooth-звонки, NFC-платежи, управление музыкой и камерой, режим SOS и даже небольшие игры.
Время работы — до 14 дней обычного использования или 5 дней с включённым Always-on Display. В Китае за Watch X5 попросят 449 юаней (~63$).