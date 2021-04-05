Honor объявил распродажу техники в честь дня рождения

На распродаже бренд предлагает флагманские смартфоны серии Honor 30 со скидкой от 1000 до 4000 рублей в зависимости от модели. В подарок при покупке также можно получить фитнес-трекер Honor Band 5, беспроводные наушники Honor Magic Earbuds и др.

Бренд также снизил стоимость дорогого игрового ноутбука Honor Hunter V700 в разных версиях. Скидка составила 16 000 и 14 000 рублей. Honor MagicBook Pro подешевел на 10 000 рублей.

Со скидками в несколько тысяч рублей доступны и носимые устройства: смарт-часы, беспроводные наушники, фитнес-трекеры и др.

Скидка в 50% распространяется на беспроводное зарядное устройство Honor Wireless Charger CP61.