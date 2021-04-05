Наука и технологии
Сегодня в 15:55
Honor объявил распродажу техники в честь дня рождения
Скидки, как водится, небольшие, но всё же
Honor объявил распродажу техники в честь дня рождения бренда. С 5 по 11 апреля можно будет купить устройства по сниженной цене. Компания обещает скидку до 50%, но она будет распространяться не на самый интересный товар.
На распродаже бренд предлагает флагманские смартфоны серии Honor 30 со скидкой от 1000 до 4000 рублей в зависимости от модели. В подарок при покупке также можно получить фитнес-трекер Honor Band 5, беспроводные наушники Honor Magic Earbuds и др.
Бренд также снизил стоимость дорогого игрового ноутбука Honor Hunter V700 в разных версиях. Скидка составила 16 000 и 14 000 рублей. Honor MagicBook Pro подешевел на 10 000 рублей.
Со скидками в несколько тысяч рублей доступны и носимые устройства: смарт-часы, беспроводные наушники, фитнес-трекеры и др.
Скидка в 50% распространяется на беспроводное зарядное устройство Honor Wireless Charger CP61.