Наука и технологии
Сегодня в 16:44
Honor объявила в России скидки на беспроводные наушники и другие устройства
Часы, смартфоны и ноутбуки
Honor объявила в России весенние скидки на свою продукцию. Компания обещает снижение цены до 16 тысяч рублей, но это касается только самых дорогих устройств.
Скидка в 16 тысяч рублей распространяется на игровой ноутбук Honor Hunter, который стоит от 139 990 рублей, поэтому её вряд ли можно назвать интересной.
Куда интереснее выглядит скидка в 2000 рублей на беспроводные наушники Honor Magic Earbuds. Их можно купить за 6990 рублей вместо 8990. Эта модель имеет активное шумоподавление и может работать до 12 часов при выполнении вызовов и до 13 часов при воспроизведении музыки.
Часы Honor Watch Magic тоже предлагают со скидкой 2000 рублей за 7990 рублей.
Смартфоны Honor в рамках акции получили снижение цены всего на тысячу рублей. Со всеми предложениями распродажи можно ознакомиться по этой ссылке.