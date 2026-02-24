Honor покажет своего первого человекоподобного робота на выставке MWC

По информации Bloomberg, устройство может быть ориентировано не на заводы или домашние дела, а на, внезапно, помощь покупателям в магазинах. Предполагается, что робот сможет консультировать клиентов и помогать с выбором товаров.

Больше информации раскроют 1 марта во время своей презентации на MWC. Кроме робота, Honor планирует показать складной смартфон Magic V6, планшет MagicPad 4 и ноутбук MagicBook Pro 14, и др.