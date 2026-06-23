Honor представила бюджетные наушники Earbuds 5e с шумоподавлением

Внутри каждого наушника установлен 12-миллиметровый динамик с особо жёсткой мембраной из углеродного материала. Наушники поддерживают аудиокодек LHDC 5.0 и имеют сертификат Hi-Res Audio.

Наушники защищены от пыли и брызг по стандарту IP54. Есть по три микрофона в каждом наушнике. ИИ подавляет посторонние шумы и ветер скоростью до 6 метров в секунду.

Батареи хватает на 9 часов прослушивания без шумоподавления и на 5,5 часа — с ним. Зарядный кейс ёмкостью 550 мА·ч продлевает суммарное время до 45 и 28 часов соответственно. 10 минут зарядки дают 3 часа работы.

Заявлен голосовой переводчик на 15 языков и помощник, что расшифровывает и переводит записи. Правда, эти функции работают только с некоторыми смартфонами Honor.

Наушники поступят в продажу 26 июня за 349 юаней (52 долларов).