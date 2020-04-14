Honor снизил цены на смартфоны и ноутбуки в связи с коронавирусом

По акции Honor предлагает не только скидки, но и услугу бесконтактной доставки всех продуктов. Кампания продлится с 14 по 30 апреля на сайте интернет-магазина Honor.

Что касается скидок, то бренд снизил на 5000 рублей цену ноутбуков нового поколения серии MagicBook. На 3500 рублей подешевел смартфон Honor View 30 Pro. Также скидку в 3000 рублей получил Honor 20 Pro.

Помимо снижения цен пользователей ждут подарки за покупки. Например, при покупке Honor 20 Pro можно бесплатно получить фитнес-трекер, наушники или аксессуары.

Со всеми предложениями акции можно ознакомиться по этой ссылке.