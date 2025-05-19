Horizon Aircraft совершила первый переход с вертикального на горизонтальный полёт

Самолёт оснащён гибридной системой: вентиляторы работают от батарей, а задний винт вращает турбинный двигатель, который одновременно подзаряжает аккумуляторы во время полёта. Это даёт возможность быстро выполнять обратные рейсы — особенно важно для служб спасения или городских перевозок.

Cavorite X7 может перевозить до шести пассажиров и одного пилота, развивать скорость до 463 км/ч и преодолевать до 800 км. Он может взлетать вертикально, как вертолёт, или с короткой полосы, как обычный самолёт.

Проект разрабатывался с 2021 года.