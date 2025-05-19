Horizon Aircraft совершила первый переход с вертикального на горизонтальный полёт

Опубликовано 19 мая 2025, 06:001 мин.
Horizon Aircraft совершила первый переход с вертикального на горизонтальный полётУ eVTOL с вентиляторами в крыльях
Канадская компания Horizon Aircraft вошла в историю, успешно проведя первый полёт eVTOL-самолёта Cavorite X7 с переходом от вертикального взлёта к горизонтальному полёту. Особенность модели — 14 вентиляторов, встроенных в крылья, которые открываются для взлёта и закрываются при переходе к обычному полёту.
© Horizon Aircraft
Самолёт оснащён гибридной системой: вентиляторы работают от батарей, а задний винт вращает турбинный двигатель, который одновременно подзаряжает аккумуляторы во время полёта. Это даёт возможность быстро выполнять обратные рейсы — особенно важно для служб спасения или городских перевозок.
Cavorite X7 может перевозить до шести пассажиров и одного пилота, развивать скорость до 463 км/ч и преодолевать до 800 км. Он может взлетать вертикально, как вертолёт, или с короткой полосы, как обычный самолёт.
Проект разрабатывался с 2021 года.