HoverAir создала полностью водонепроницаемый автономный дрон

Опубликовано 11 августа 2025, 18:001 мин.
HoverAir создала полностью водонепроницаемый автономный дронДля водных видов спорта
HoverAir представила новый дрон Aqua — полностью водонепроницаемый и способный работать прямо на воде. Это первый автономный потребительский дрон, который можно запускать и сажать на поверхность воды.
© HoverAir
Модель ориентирована на любителей: каякинга, серфинга, водных лыж, парусного спорта и др. Aqua способен самостоятельно следить за человеком, развивая скорость до 55 км/ч, и снимать с разных ракурсов.
Дрон оснащён камерой с матрицей 1/1.3 CMOS, которая снимает в 4K и до 100 кадров в секунду. Он устойчив к ветру до 61 км/ч и при этом весит меньше 250 граммов.
По словам разработчиков из Zero Zero Robotics, новинка станет серьёзным конкурентом существующим моделям водных дронов, предлагая более компактный, быстрый и «умный» вариант.