HoverAir создала полностью водонепроницаемый автономный дрон

Модель ориентирована на любителей: каякинга, серфинга, водных лыж, парусного спорта и др. Aqua способен самостоятельно следить за человеком, развивая скорость до 55 км/ч, и снимать с разных ракурсов.

Дрон оснащён камерой с матрицей 1/1.3 CMOS, которая снимает в 4K и до 100 кадров в секунду. Он устойчив к ветру до 61 км/ч и при этом весит меньше 250 граммов.

По словам разработчиков из Zero Zero Robotics, новинка станет серьёзным конкурентом существующим моделям водных дронов, предлагая более компактный, быстрый и «умный» вариант.