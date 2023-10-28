HP годами не выплачивала компенсации уволенным сотрудникам

HP годами не выплачивала компенсации уволенным сотрудникамА что вы знаете о задержке зарплаты?
HP и Hewlett Packard Enterprise (HPE) выплатят 18 млн долларов для урегулирования коллективного иска, поданного бывшими сотрудниками, которые заявили о дискриминации по возрасту при увольнении сотрудников после разделения компании в 2015 году.
Иск был подан в 2016 г. и состоял из двух групп: одна из них заявляла о дискриминации по возрасту в соответствии с американским Законом о дискриминации при приеме на работу по возрасту (ADEA), а другая - в соответствии с трудовым законодательством штата Калифорния. Несмотря на достигнутое соглашение, компании HP и HPE отрицают наличие каких-либо нарушений.
Судья окружного суда США Эдвард Давила (Edward Davila) постановил, что мировое соглашение является «справедливым, адекватным и разумным». В случае положительного решения каждый из 358 истцов по делу в Калифорнии сможет получить около 50279 долларов. Однако после выплаты гонораров адвокатам, расходов и издержек эта сумма, скорее всего, составит не более $15000 на каждого истца.