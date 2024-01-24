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Наука и технологии
Опубликовано 24 января 2024, 13:48
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HP объяснила блокировку сторонних картриджей для принтеров борьбой с хакерами

На фоне судебного иска
Генеральный директор HP Энрике Лорес рассказал, что картриджи могут быть подвержены взлому с помощью вирусов, что послужило основанием для внедрения системы динамической безопасности (DSS) в принтерах HP.

Лорес пояснил свое решение, сославшись на обнаружение возможного встраивания вирусов в картриджи. Система DSS требует наличия электронных схем или чипов HP в картриджах, блокируя картриджи, не принадлежащие HP, с помощью обновлений прошивки.

В настоящее время HP судится по поводу DSS. Утверждается, что клиенты не были должным образом проинформированы о возможных неисправностях принтеров, вызванных картриджами сторонних производителей.

История только начинается, больше подробностей ожидается в ближайшее время.

Источник:ReadWrite
Автор:Максим Многословный
Теги:
#принтер
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#мнение
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#взлом
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