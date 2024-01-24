HP объяснила блокировку сторонних картриджей для принтеров борьбой с хакерами

Лорес пояснил свое решение, сославшись на обнаружение возможного встраивания вирусов в картриджи. Система DSS требует наличия электронных схем или чипов HP в картриджах, блокируя картриджи, не принадлежащие HP, с помощью обновлений прошивки.

В настоящее время HP судится по поводу DSS. Утверждается, что клиенты не были должным образом проинформированы о возможных неисправностях принтеров, вызванных картриджами сторонних производителей.

История только начинается, больше подробностей ожидается в ближайшее время.