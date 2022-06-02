HP отказывается от $1 млрд в год, уходя из России и Беларуси

Генеральный директор HP Энрике Лорес на встрече с аналитиками по итогам второго квартала 2022 года заявил, что они решили “прекратить свою деятельность в России и начали процесс полного сворачивания операций”, при этом, помимо России, компания покинет и Белоруссию. По словам Лореса, "в 2021 финансовом году выручка от бизнеса в России составила около 1 миллиарда доллара".

Вообще, HP была в числе первых технологических компаний, приостановивших поставки в эти страны вскоре после начала спецоперации. Как на этот шаг отреагируют инвесторы – еще предстоит узнать.