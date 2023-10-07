HP представила тонкий переносной моноблок Envy Move

HP представила тонкий переносной моноблок Envy MoveА можно было просто сделать ноутбук
HP представила Envy Move - моноблок с уникальным дизайном. Этот компьютер оснащен ручкой, сенсорным экраном и встроенной аккумуляторной батареей емкостью 83 Вт-ч. Вес Envy Move составляет всего 9,04 кг. Он доступен по цене от 900 долларов.
Одной из его отличительных особенностей является встроенный аккумулятор, который, по утверждению HP, может работать до четырех часов. Для увеличения времени автономной работы в нем используется процессор серии U, вплоть до Intel Core i5-1335U. Envy Move также оснащен 23,8-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2560×1440 пикселей, поддерживающим сенсорный ввод.
Что касается портов, то здесь имеется один USB-A, один USB-C и HDMI. Хотя Envy Move не заменит ноутбук для работы в дороге, он обеспечивает большую универсальность и мобильность, чем домашний ПК.