HP представила тонкий переносной моноблок Envy Move

Одной из его отличительных особенностей является встроенный аккумулятор, который, по утверждению HP, может работать до четырех часов. Для увеличения времени автономной работы в нем используется процессор серии U, вплоть до Intel Core i5-1335U. Envy Move также оснащен 23,8-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2560×1440 пикселей, поддерживающим сенсорный ввод.