HP сократит до 6 000 сотрудников: сэкономят $1,4 млрд

13:10, 23 ноября 2022
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HP сократит до 6 000 сотрудников: сэкономят $1,4 млрдА кому сейчас легко?
Производитель компьютеров и принтеров HP заявил, что сократит от 4 000 до 6 000 рабочих мест к концу 2025 года в рамках реструктуризации. Об этом сообщает Axios.
HP заявила, что этот шаг позволит ей сэкономить не менее 1,4 млрд долларов. Однако при этом компания ожидает понести расходы в размере 1 млрд долларов в связи с реструктуризацией, из которых 600 млн долларов придутся на 2023 финансовый год, а остальные будут распределены на оставшиеся два года. Компания сделала это заявление одновременно с квартальным отчетом о доходах.
В этом отчете компания HP к тому же рассказала, что ожидает снижение прибыли на акцию в сравнении с ранними прогнозами.