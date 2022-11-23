HP сократит до 6 000 сотрудников: сэкономят $1,4 млрд

HP заявила, что этот шаг позволит ей сэкономить не менее 1,4 млрд долларов. Однако при этом компания ожидает понести расходы в размере 1 млрд долларов в связи с реструктуризацией, из которых 600 млн долларов придутся на 2023 финансовый год, а остальные будут распределены на оставшиеся два года. Компания сделала это заявление одновременно с квартальным отчетом о доходах.

В этом отчете компания HP к тому же рассказала, что ожидает снижение прибыли на акцию в сравнении с ранними прогнозами.