Наука и технологии
Опубликовано 01 марта 2025, 14:50
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HP задумалась о переносе части производства в США

На фоне новых тарифов
По словам главы компании Энрике Лореса, компания HP подумывает о переносе части своего производства в Соединенные Штаты. Это происходит на фоне давления на компании с целью увеличения инвестиций в американское производство и потенциальных тарифов со стороны президента страны Дональда Трампа.
HP задумалась о переносе части производства в США

© HP

Лорес рассказал Bloomberg, что перенос производства в США — это один из вариантов, который рассматривает HP, но окончательное решение еще не принято. Он признал, что такой шаг будет сложным, поскольку он предполагает не только сборку продукции, но и привлечение в США поставщиков и производителей комплектующих.

Это потребует времени и тщательного планирования, сказал Лорес.

Источник:investing
Автор:Максим Многословный
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