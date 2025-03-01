HP задумалась о переносе части производства в США

Опубликовано 01 марта 2025, 14:501 мин.
HP задумалась о переносе части производства в СШАНа фоне новых тарифов
По словам главы компании Энрике Лореса, компания HP подумывает о переносе части своего производства в Соединенные Штаты. Это происходит на фоне давления на компании с целью увеличения инвестиций в американское производство и потенциальных тарифов со стороны президента страны Дональда Трампа.
© HP
Лорес рассказал Bloomberg, что перенос производства в США — это один из вариантов, который рассматривает HP, но окончательное решение еще не принято. Он признал, что такой шаг будет сложным, поскольку он предполагает не только сборку продукции, но и привлечение в США поставщиков и производителей комплектующих.
Это потребует времени и тщательного планирования, сказал Лорес.