HP задумалась о переносе части производства в США

Лорес рассказал Bloomberg, что перенос производства в США — это один из вариантов, который рассматривает HP, но окончательное решение еще не принято. Он признал, что такой шаг будет сложным, поскольку он предполагает не только сборку продукции, но и привлечение в США поставщиков и производителей комплектующих.

Это потребует времени и тщательного планирования, сказал Лорес.