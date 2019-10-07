HTC неожиданно начала выбираться из могилы

Сообщается, что за сентябрь текущего года HTC получила неаудированную консолидированную выручку в размере $41 млн долларов. Это на 73% больше, чем в августе 2019, и на 1,5%, чем в сентябре 2018.

Конечно, для компании, которая занимается разработкой смартфонов и гарнитур виртуальной реальности, такой объём выручки нельзя назвать большим, но это лучший месячный результат с июня.

Отметим, недавно HTC сменила генерального директора. Одной из главных причин финансовых проблем компания считает фокус на виртуальной реальности.