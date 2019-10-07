Наука и технологии
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HTC неожиданно начала выбираться из могилы
Дела у компании пошли неплохо
На днях представитель HTC признал, что компания потеряла лидерские позиции из-за неправильных управленческих решений. В течение семи лет подряд у тайваньского производителя смартфонов падали продажи. Но, кажется, что-то начало меняться. В сентябре финансовые показатели компании оказались отличными.
Сообщается, что за сентябрь текущего года HTC получила неаудированную консолидированную выручку в размере $41 млн долларов. Это на 73% больше, чем в августе 2019, и на 1,5%, чем в сентябре 2018.
Конечно, для компании, которая занимается разработкой смартфонов и гарнитур виртуальной реальности, такой объём выручки нельзя назвать большим, но это лучший месячный результат с июня.
Отметим, недавно HTC сменила генерального директора. Одной из главных причин финансовых проблем компания считает фокус на виртуальной реальности.
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