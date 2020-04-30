HTC представила платформу для рабочих встреч в виртуальной реальности

Как пишет издание Mashable, HTC открыла бета-тестирование платформы Vive Sync. Она находилась в разработке с 2018 года. Опробовать её, как сообщается, можно бесплатно.

Сначала пользователю нужно создать в Vive Sync виртуальный аватар. Для этого необходимо сделать селфи и настроить модель. Можно изменить, например, причёску или одежду.

Устройство HTC будет отслеживать движения тела пользователя, даже глаз и рта. Это позволит аватару «разговаривать» и выражать эмоции.

Отмечается, что виртуальные встречи в Vive Sync интегрированы с инструментами OneDrive. Пока платформа поддерживает встречи с 30 участниками. Конечно, каждому из них придётся иметь при себе недешёвую VR-гарнитуру.