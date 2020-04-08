Huawei анонсировала собственную кредитную карту вслед за Apple

Apple запустила свою Apple Card ещё в прошлом году. Для этого компания объединилась с банком Goldman Sachs и Mastercard. Пока карта действует только на территории США, и, возможно, расширений не будет.

Теперь примеру Apple решила последовать Huawei. Причём китайская компания не обошлась без заимствований. Так Huawei Card будет выпускаться и в виртуальной форме, и в физической. Смартфоны Huawei будут хранить любые данные по карте в том же «защищённом анклаве», где обрабатываются мобильные платежи. Поддерживать карту будет китайская платёжная система UnionPay.

Huawei не будет взимать плату за обслуживание карты в течение первого года. Далее для людей, которые станут тратить определённую сумму по Huawei Pay, плата тоже не будет взиматься. Кроме того, карта будет давать различные приятные бонусы.

Напомним, недавно Huawei объявила о запуске сервиса бесконтактной оплаты «Кошелёк Pay» на своих смартфонах в России с 10 апреля.