Huawei готова установить российскую операционную систему на свои смартфоны

Сообщается, что Минкомсвязь уже провела встречу с Huawei. Представитель министерства рассказал, что оно только договорилось о начале работ по внедрению операционной системы «Аврора» на устройства китайской компании. По его словам, Huawei и Минкомсвязь могут «выйти на третий продукт».

Сейчас ведомство готовит предложение китайской компании. Необходимо ещё решить ряд вопросов по локализации, трансферу технологий и порядку работы R&D-центров в России.

Точные сроки по внедрению «Авроры» пока не определены, так как стороны находятся на самой ранней стадии переговоров. Первые переговоры должны пройти до начала осени.