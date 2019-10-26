Huawei избежала самого больного удара санкций США

Если бы всё-таки производитель перестал поставлять свои решения Huawei, китайцы не смогли бы разрабатывать новые SoC Kirin. Не помогло была даже создание собственных CPU и GPU, так они всё равно базируются на IP-ядрах ARM.

Впрочем думать об этом уже не стоит. Юристы ARM постановили, что технологии компании имеют британское происхождение. А это значит, что требования США их не касаются.