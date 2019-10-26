Наука и технологии
Сегодня 15:18
Huawei избежала самого больного удара санкций США
Процессорам компании ничего не грозит
В мае министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список». После этого СМИ начали писать об отказе различных компаний от сотрудничества с китайцами. В том числе об отказе ARM, крупнейшего производителя ядер для процессоров под современные смартфоны. На их базе Huawei создаёт собственные однокристальные системы для устройств. Теперь можно выдохнуть спокойно: ARM не будет прекращать сотрудничество с компанией.
Если бы всё-таки производитель перестал поставлять свои решения Huawei, китайцы не смогли бы разрабатывать новые SoC Kirin. Не помогло была даже создание собственных CPU и GPU, так они всё равно базируются на IP-ядрах ARM.
Впрочем думать об этом уже не стоит. Юристы ARM постановили, что технологии компании имеют британское происхождение. А это значит, что требования США их не касаются.
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