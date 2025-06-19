Huawei: к 2030 году в мире будет почти 3 миллиарда ИИ-роботов для дома и заводов

По его словам, уже в этом году более 50 сетей нового поколения 5G-A начнут работать в 300 городах по всему миру. Эти сети поддерживают не только смартфоны, но и устройства для умного дома, бизнеса и промышленности.

Также он отметил стремительное развитие ИИ-смартфонов — их уже поставлено 360 миллионов, всего 70% новых устройств поддерживают ИИ.

Ван Тао считает, что в ближайшем будущем:

- Смартфоны станут настоящими цифровыми помощниками,

- Интернет вещей превратится в «вход» в умный мир,

- Мобильные сети станут ещё «умнее».

И главное: к 2030 году в мире будет до 3 миллиардов ИИ-роботов, которые найдут применение в домах и на производстве, а также будет выпускаться свыше 80 миллионов умных автомобилей в год.