Huawei: к 2030 году в мире будет почти 3 миллиарда ИИ-роботов для дома и заводов

Опубликовано 19 июня 2025, 13:301 мин.
Huawei: к 2030 году в мире будет почти 3 миллиарда ИИ-роботов для дома и заводовЖдёте?
На форуме Global Mobile Broadband Forum в рамках выставки MWC Shanghai 2025 представитель Huawei Ван Тао рассказал о будущем мобильных сетей и искусственного интеллекта.
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По его словам, уже в этом году более 50 сетей нового поколения 5G-A начнут работать в 300 городах по всему миру. Эти сети поддерживают не только смартфоны, но и устройства для умного дома, бизнеса и промышленности.
Также он отметил стремительное развитие ИИ-смартфонов — их уже поставлено 360 миллионов, всего 70% новых устройств поддерживают ИИ.
Ван Тао считает, что в ближайшем будущем:
- Смартфоны станут настоящими цифровыми помощниками,
- Интернет вещей превратится в «вход» в умный мир,
- Мобильные сети станут ещё «умнее».
И главное: к 2030 году в мире будет до 3 миллиардов ИИ-роботов, которые найдут применение в домах и на производстве, а также будет выпускаться свыше 80 миллионов умных автомобилей в год.