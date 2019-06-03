Huawei лишилась бизнеса по установке подводных интернет-кабелей

Huawei уже направила соответствующие документы в администрацию Шанхайской фондовой биржи (Shanghai Stock Exchange, SSE). Сообщается, что данный бизнес, которым управляла дочерняя компания Huawei Marine Networks, является одним из основных активов Huawei.

Покупателем стала другая китайская компания Hengtong Optic-Electric Co Ltd. Ей переходит 51-процентная доля Huawei. Похоже, что компании пришлось уйти с рынка из-за недавнего сообщения сотрудников службы безопасности США о том, что подводные кабельные системы, построенные Huawei Marine Networks, также несут в себе угрозу для национальной безопасности. Теперь дочерней компании Huawei стало значительно труднее выигрывать контракты на прокладку кабелей. Сообщается, что китайская компания уже успела проложить более 50 тысяч километров кабелей и почти завоевала свою долю на рынке.