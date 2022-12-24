Huawei лишили оборудования для изготовления чипов. Поэтому компания изобрела такое сама

13:20, 24 декабря 2022
1 мин.
Huawei лишили оборудования для изготовления чипов. Поэтому компания изобрела такое самаСтремится преодолеть проблемы, связанные с американскими санкциями
Huawei подала патентную заявку на сканер для фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV). Если компания действительно сможет изготовить такой и добьётся достойной производительности, то сможет производить чипы по технологиям класса менее 7 нм.
Фото: Unsplash
Сообщается, что патентная заявка распространяется на все важнейшие компоненты сканера EUV, включая генератор света EUV с длиной волны 13,5 нм, набор отражающих зеркал, систему литографии и «технологии управления контролем».
Конечно, подача заявки на патент не равносильна возможности создать сканер EUV на самом деле. Но она свидетельствует, как минимум, о желании компании развиваться.