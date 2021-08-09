Huawei лишится ещё одного подразделения из-за санкций США

Сообщается, что Huawei продаст своё подразделение по производству серверов x86. Сначала над ним возьмёт контроль специальная комиссия из Сучжоу.

Согласно финансовому отчёту Huawei, выручка данного подразделения упала в прошлом году на $3,9 млрд. Проблемы эти явно связаны с санкциями США.

Дело в том, что американской Intel принадлежит 95% мирового рынка микросхем, используемых в серверах, и 99% рынка серверов x86. До 2019 года серверы Huawei работали на чипах Intel. Однако после введения санкций многие бизнес-процессы изменились. Теперь, когда лицензия Intel на поставку микросхем Huawei истекла, возобновить её не выйдет. Поэтому решение китайской компании кажется логичным.

Пока ни Intel, ни Huawei не делали публичных заявлений на эту тему.