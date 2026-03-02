HUAWEI на MWC 2026: топовый смартфон, компактный планшет и часы для марафонцев

MatePad Mini работают на HarmonyOS и поддерживают полноценные офисные программы, включая WPS Office. Экран PaperMatte снижает блики и делает письмо стилусом “похожим на письмо на бумаге”.

Компания также показала новый смартфон серии Huawei Mate 80 с расширенными ИИ-возможностями. В версии Huawei Mate 80 Pro используется обновленная камера XMAGE для более качественных фото и видео. Отдельное внимание уделили складной модели Huawei Mate X7 с усовершенствованным механизмом складывания.