Huawei начал принимать в качестве оплаты говядину

Расследование TomsHardware показало, что Huawei действительно принимала говядину в качестве оплаты за свое телекоммуникационное оборудование в прошлом и может продолжать это делать. Huawei официально не объявляла об этом своеобразном решении, как и государственные СМИ Китая.

В число диверсифицированных бизнес-операций Huawei входит компания Shanghai Mossel Trade Co, которая занимается продажей импортных продуктов питания и вина и которой руководит сын Рена Чжэнфэя, Рен Пин. Эта диверсификация началась, когда Huawei приняла говядину и вино от аргентинского клиента, который не смог заплатить в долларах США или китайских юанях.

А в «Продуктовой зоне» Huawei Mall теперь продают аргентинскую говядину и другие импортные продукты, пишет издание.