Huawei начал принимать в качестве оплаты говядину

Опубликовано 15 июня 2024, 14:15
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Huawei начал принимать в качестве оплаты говядинуКомпания может стать крупнейшим импортером говядины в Китае
В последнее время появились предположения, что Huawei, китайский гигант электронной промышленности, попавший под жесткие санкции, стал крупнейшим импортером говядины в Китае благодаря «нетрадиционному способу оплаты».
Расследование TomsHardware показало, что Huawei действительно принимала говядину в качестве оплаты за свое телекоммуникационное оборудование в прошлом и может продолжать это делать. Huawei официально не объявляла об этом своеобразном решении, как и государственные СМИ Китая.
В число диверсифицированных бизнес-операций Huawei входит компания Shanghai Mossel Trade Co, которая занимается продажей импортных продуктов питания и вина и которой руководит сын Рена Чжэнфэя, Рен Пин. Эта диверсификация началась, когда Huawei приняла говядину и вино от аргентинского клиента, который не смог заплатить в долларах США или китайских юанях.
А в «Продуктовой зоне» Huawei Mall теперь продают аргентинскую говядину и другие импортные продукты, пишет издание.