Huawei начала продавать электромобили в фирменных магазинах

Сообщается, что Huawei совместно с SERES увеличила дальности пробега электромобилей. Это система Huawei DriveONE 3-в-1. Она и увеличивает автономность, и повышает производительность электромоторов.

Внедорожник SERES SF5 работает в двух режимах: городском с запасом хода 180 километров и расширенном. Автомобиль способен разогнаться от 0 до 100 километров в час за 4,68 секунды.

Также в электрокаре используется Huawei HiCar. Система позволяет переключаться между приложениями на смартфоне и главным компьютером автомобиля. Например, музыку со смартфона можно слушать через динамики машины.

Цены на электромобили SERES SF5 начинаются с 246 800 юаней (около 3 млн рублей).