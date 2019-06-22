Huawei начала судиться с США из-за изъятого оборудования

Тогда Huawei поставила в лабораторию в Калифорнии своё телекоммуникационное оборудование для тестов, в частности компьютерный сервер и коммутатор Ethernet. После того, как испытания завершились, оборудование нужно было отправить обратно в Китай. Однако в Аляске власти США технику конфисковали.

Как считает Huawei, незаконно. Потому, что оборудование не должно подпадать под действие закона США о контроле над над экспортно-импортными операциями. Сейчас техника просто хранится на складе в Аляске. Компания просит либо снять с неё арест, либо уж установить, что её ввезли в страну незаконно.

Пока власти США ситуацию не прокомментировали. Напомним, ранее Huawei подала ещё один иск в суд на американское правительство по поводу внесения компании в «чёрный список» Министерства торговли.