Huawei начала тесты нового ИИ-чипа после рекомендаций Китая об отказе от Nvidia

Согласно СМИ, Ascend 910C, являющийся улучшенной версией 910B, был предложен крупным китайским серверным компаниям и интернет-фирмам, которые уже являются крупными клиентами Nvidia. Чипы Ascend получили признание, сопоставимое с A100 от Nvidia, и использовались для обучения половины крупнейших языковых моделей Китая в прошлом году.

С запретом США на поставки передовых GPU Nvidia в Китай, разработки Huawei становятся важной альтернативой в различных отраслях.