Huawei начала увольнять российских сотрудников

Об этом журналисты узнали от представителя компании-партнёра нескольких сотовых операторов, использующих оборудование Huawei.

Помимо того, что половину уволили, большая часть штатных сотрудников находится в отпуске. Huawei также прекратил наём персонала в России.

Сообщается, что в конце марта Huawei перестала заключать новые контракты на поставки сетевого оборудования российским операторам. Китайцы ссылаются на опасения перед санкциями США.