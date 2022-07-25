Huawei начала увольнять российских сотрудников

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Huawei начала увольнять российских сотрудниковА говорили, что компания не уходит с рынка
«Известия» узнали, что Huawei разорвала отношения с 50% внештатных сотрудников, работавших на компанию в РФ по договору.
Об этом журналисты узнали от представителя компании-партнёра нескольких сотовых операторов, использующих оборудование Huawei.
Помимо того, что половину уволили, большая часть штатных сотрудников находится в отпуске. Huawei также прекратил наём персонала в России.
Сообщается, что в конце марта Huawei перестала заключать новые контракты на поставки сетевого оборудования российским операторам. Китайцы ссылаются на опасения перед санкциями США.